[JAPL] CINÉ-DÉBAT Penser l’incertitude, Les Cinéastes, Le Mans

[JAPL] CINÉ-DÉBAT Penser l’incertitude Mardi 24 février, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Projection et rencontre : Penser l’incertitude de Christian Barani

Dans le cadre de son programme culturel pour la valorisation des [JAPL] 2025, le CAUE de la Sarthe s’associe au cinéma Les Cinéastes pour la diffusion du film Penser l’incertitude, un documentaire de Christian Barani consacré à une nouvelle génération d’architectes et de paysagistes.

À travers un voyage en France, le film esquisse le portrait des lauréat·es des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes [AJAP] et d’Autres Voies de l’architecture, révélant leurs valeurs communes, leurs engagements et leurs regards sur les territoires qu’ils habitent et transforment.

Synopsis

Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte.

Parcourant les paysages, traversant les chantiers, visitant des bâtiments, les jeunes professionnel·les témoignent de leur travail, du sens d’un engagement délicat et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et de ceux qui y vivent.

Ce film rassemble les différents publics qui font la richesse de notre territoire — professionnel·les, élu·es, technicien·nes, lycéen·nes, étudiant·es, militant·es, bénévoles d’associations… — pour réfléchir ensemble à des questions essentielles : comment aménager nos territoires ? Comment en prendre soin au quotidien ? Qu’est-ce qu’être architecte ou paysagiste aujourd’hui ?

documentaire / France / 2024 / 1h 39min

La projection sera suivie d’une rencontre avec des lauréat·es

Crédits photos : ©CHRISTIAN BARANI