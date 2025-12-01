Japon, 1000 ans d’histoire. Entre traditions et modernité Thionville
Japon, 1000 ans d’histoire. Entre traditions et modernité Thionville vendredi 12 décembre 2025.
Japon, 1000 ans d’histoire. Entre traditions et modernité
Place Anne Grommerch Thionville Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
Intervenant Jackie HELFGOTT
Plongez au cœur d’un voyage fascinant à travers un millénaire d’histoire japonaise. Des premiers samouraïs aux mégalopoles futuristes, cette conférence vous invite à découvrir un pays où se côtoient harmonieusement rites ancestraux, spiritualité, arts raffinés et innovations technologiques.Tout public
Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr
English :
Speaker: Jackie HELFGOTT
Immerse yourself in a fascinating journey through a thousand years of Japanese history. From the first samurai to the futuristic megalopolis, this lecture invites you to discover a country where ancestral rites, spirituality, refined arts and technological innovations blend harmoniously.
German :
Referent: Jackie HELFGOTT
Tauchen Sie ein in eine faszinierende Reise durch ein Jahrtausend japanischer Geschichte. Von den ersten Samurai bis zu den futuristischen Megastädten: Dieser Vortrag lädt Sie ein, ein Land zu entdecken, in dem uralte Rituale, Spiritualität, raffinierte Kunst und technologische Innovationen harmonisch miteinander verbunden sind.
Italiano :
Relatore: Jackie HELFGOTT
Un viaggio affascinante attraverso mille anni di storia giapponese. Dai primi samurai alle megalopoli futuristiche, questa conferenza vi invita a scoprire un Paese in cui si fondono armoniosamente riti ancestrali, spiritualità, arti raffinate e innovazioni tecnologiche.
Espanol :
Ponente: Jackie HELFGOTT
Emprenda un fascinante viaje a través de mil años de historia de Japón. Desde los primeros samuráis hasta la megalópolis futurista, esta charla le invita a descubrir un país donde los ritos ancestrales, la espiritualidad, las artes refinadas y las innovaciones tecnológicas se mezclan armoniosamente.
