JAPON Au pays des extrêmes Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

Un film de Philippe Soreil

Un archipel qui s’étend du Nord sibérien au Sud subtropical, des habitants à la sensibilité et à la subtilité délicate, le Japon, pays des extrêmes, vous dévoile ses multiples facettes.

Le voyage commence à Tokyo, la capitale avec ses quelque 14 millions d’habitants, l’une des mégalopoles les plus impressionnantes au monde par son architecture démesurée. Puis, la découverte se poursuit dans la campagne nippone, au plus près de ces Japonais qui vivent en communion avec la nature. .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

