Japon Expo Square Reda Caire Saint-Zacharie
Japon Expo Square Reda Caire Saint-Zacharie dimanche 29 mars 2026.
Japon Expo
Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 17h. Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Japon Expo débarque à Saint-Zacharie ! Stands, quiz, Pokémon, origami et concours cosplay autour de la culture japonaise. Événement gratuit !Familles
Konnichiwa ! Bientôt le village se transformera le temps d’une journée en véritable petit coin du Japon !
La Commune de Saint-Zacharie, en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes, vous invite à plonger dans l’univers du manga et de la culture japonaise lors de la Japon Expo.
Au programme de cette journée digne d’un festival nippon
Stands d’animations
Quiz manga et culture japonaise
Pokémons et surprises pour les fans
Ateliers origami
Et surtout… le grand concours COSPLAY ! Devenez votre héros préféré !
Défilé 15h30
Remise des prix à 16h
Le concours est ouvert à tous selon les catégories suivantes
– Catégorie 1 3 8 ans
– Catégorie 2 9 17 ans
– Catégorie 3 18 ans et plus
Préparez vos costumes, révisez vos mangas et venez partager un moment kawaii et festif en famille ou entre ami(e)s !
On vous attend nombreux … Arigatō gozaimasu ! .
Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32 accueil@st-zacharie.fr
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English :
Japon Expo comes to Saint-Zacharie! Stands, quizzes, Pokémon, origami and cosplay competitions based on Japanese culture. Free event!
L’événement Japon Expo Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile