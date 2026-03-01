Japon Expo Square Reda Caire Saint-Zacharie

Japon Expo

Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 17h. Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Japon Expo débarque à Saint-Zacharie ! Stands, quiz, Pokémon, origami et concours cosplay autour de la culture japonaise. Événement gratuit !Familles

Konnichiwa ! Bientôt le village se transformera le temps d’une journée en véritable petit coin du Japon !

La Commune de Saint-Zacharie, en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes, vous invite à plonger dans l’univers du manga et de la culture japonaise lors de la Japon Expo.



Au programme de cette journée digne d’un festival nippon

Stands d’animations

Quiz manga et culture japonaise

Pokémons et surprises pour les fans

Ateliers origami



Et surtout… le grand concours COSPLAY ! Devenez votre héros préféré !

Défilé 15h30

Remise des prix à 16h



Le concours est ouvert à tous selon les catégories suivantes

– Catégorie 1 3 8 ans

– Catégorie 2 9 17 ans

– Catégorie 3 18 ans et plus





Préparez vos costumes, révisez vos mangas et venez partager un moment kawaii et festif en famille ou entre ami(e)s !

On vous attend nombreux … Arigatō gozaimasu ! .

Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32 accueil@st-zacharie.fr

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English :

Japon Expo comes to Saint-Zacharie! Stands, quizzes, Pokémon, origami and cosplay competitions based on Japanese culture. Free event!

L’événement Japon Expo Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile