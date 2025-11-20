Japonisme, collectionneurs et marché de l’art (1860-1910) Thionville

Japonisme, collectionneurs et marché de l’art (1860-1910)

Intervenante Angélique SAADOUN, docteur en histoire de l’art.

Découvrez l’effervescence artistique qui a bouleversé l’Europe à la fin du XIXe siècle. Entre 1860 et 1910, l’ouverture du Japon au monde inspire peintres, collectionneurs et amateurs d’objets venus d’ailleurs. Estampes, laques, céramiques et textiles deviennent de véritables trésors, influençant profondément les arts décoratifs et les grands noms de la peinture occidentale.Tout public

English :

Speaker Angélique SAADOUN, PhD in art history.

Discover the artistic effervescence that swept Europe at the end of the 19th century. Between 1860 and 1910, Japan?s opening to the world inspired painters, collectors and lovers of objects from elsewhere. Prints, lacquers, ceramics and textiles became veritable treasures, profoundly influencing the decorative arts and the great names of Western painting.

German :

Rednerin: Angélique SAADOUN, Doktorin der Kunstgeschichte.

Entdecken Sie den künstlerischen Aufruhr, der Europa am Ende des 19. Jahrhunderts erschütterte. Zwischen 1860 und 1910 inspirierte die Öffnung Japans zur Welt Maler, Sammler und Liebhaber von Objekten aus anderen Ländern. Drucke, Lackarbeiten, Keramiken und Textilien wurden zu wahren Schätzen, die das Kunstgewerbe und die westliche Malerei nachhaltig beeinflussten.

Italiano :

Relatore: Angélique SAADOUN, dottore in Storia dell’arte.

Scoprite l’effervescenza artistica che travolge l’Europa alla fine del XIX secolo. Tra il 1860 e il 1910, l’apertura del Giappone al mondo ispirò pittori, collezionisti e amanti di oggetti provenienti da altri paesi. Stampe, lacche, ceramiche e tessuti diventano veri e propri tesori, influenzando profondamente le arti decorative e i grandi nomi della pittura occidentale.

Espanol :

Ponente: Angélique SAADOUN, Doctora en Historia del Arte.

Descubra la efervescencia artística que recorrió Europa a finales del siglo XIX. Entre 1860 y 1910, la apertura de Japón al mundo inspiró a pintores, coleccionistas y amantes de los objetos de otros lugares. Estampas, lacas, cerámicas y textiles se convirtieron en auténticos tesoros, influyendo profundamente en las artes decorativas y en los grandes nombres de la pintura occidental.

