J’apprends à faire mes semis de légumes Conservatoire des Légumes Anciens Béarn Assat

J’apprends à faire mes semis de légumes

Conservatoire des Légumes Anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Vous voulez apprendre à faire vos semis de légumes ? Cet atelier est fait pour vous !

Pour assurer une germination réussie des graines, il est essentiel de prendre en compte divers éléments, tels que la qualité des semences, les conditions de température adéquates, un arrosage bien dosé et des soins appropriés.

Il faut aussi préparer le sol en fonction des méthodes de semis choisies semis directs en pleine terre ou semis en châssis ou bien encore semis en bac ou en godets.

Cet atelier s’adresse à tout le monde.

Intervenants Christian Varin et Odile Fabrègue Les Terres des possibles Ahalen Lurrak (Pays basque)

Les +

– Atelier alliant théorie et pratique.

– Chaque participant repartira avec une dizaine de semis qu’il aura planté.

Pour vous inscrire, billetterie en ligne sur clab64.fr ! .

