J’apprends à nager

rue l’Abbé Lalanne Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Le Club des Dauphins de Châtellerault en partenariat avec la ville de Châtellerault, le département, la FFN organise un stage gratuit d’apprentissage natation de 10 séances du 7 avril au 17 avril 2026 de 10h30 à 11h30 réservé aux enfants agés de 5 à 10 ans au centre aquatique de Châtellerault .

rue l’Abbé Lalanne Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine catherine.sene@orange.fr

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English : J’apprends à nager

L’événement J’apprends à nager Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne