J’apprends à tailler les arbres fruitiers Assat
J’apprends à tailler les arbres fruitiers Assat samedi 7 février 2026.
J’apprends à tailler les arbres fruitiers
3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Au programme
1/ Apprendre les règles générales de conduite des arbres fruitiers
Connaître les règles de base de la taille des arbres fruitiers
Comprendre comment la taille influence la production
Savoir choisir la taille adaptée par rapport à ses envies et besoins
Présentation des méthodes d’entretien.
2/ Réalisation de la taille sur des espèces fruitières d’âges et de conduites différents.
3/Présentation des méthodes d’entretien.
Déjeuner chacun apporte son repas et ses couverts et assiettes
Intervenants Hubert Lassus-Pigat (CLAB) et Florence Bacou (CLAB)
Méthode pédagogique Apports théoriques + travaux pratiques au verger
Public Débutants ou propriétaires de verger souhaitant se tourner vers un verger écologique .
3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : J’apprends à tailler les arbres fruitiers
L’événement J’apprends à tailler les arbres fruitiers Assat a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay