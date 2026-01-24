J’apprends à tailler les arbres fruitiers

3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Au programme

1/ Apprendre les règles générales de conduite des arbres fruitiers

Connaître les règles de base de la taille des arbres fruitiers

Comprendre comment la taille influence la production

Savoir choisir la taille adaptée par rapport à ses envies et besoins

Présentation des méthodes d’entretien.

2/ Réalisation de la taille sur des espèces fruitières d’âges et de conduites différents.

3/Présentation des méthodes d’entretien.

Déjeuner chacun apporte son repas et ses couverts et assiettes

Intervenants Hubert Lassus-Pigat (CLAB) et Florence Bacou (CLAB)

Méthode pédagogique Apports théoriques + travaux pratiques au verger

Public Débutants ou propriétaires de verger souhaitant se tourner vers un verger écologique .

3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement J’apprends à tailler les arbres fruitiers Assat a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay