J’apprends la typographie Musée des arts et métiers Paris

J’apprends la typographie au Musée des Arts et Métiers

Samedi 11 octobre 2025 de 10h30 à 12h30

Situé au 1er étage, le centre de documentation propose des ressources sur les collections du musée et l’histoire des sciences et des techniques.

Activité comprise dans le billet d’entrée sur inscription en ligne

Fabriquer de A à Z son livre, ça vous tente ? Avec l’illustratrice Gaby Bazin, autrice de La lithographe (MeMo, 2021), dessinez vos illustrations et participez à la création d’un mini-livre à emporter fièrement chez soi !

Le musée des Arts et Métiers peut être considéré comme l’un des plus anciens musées techniques et industriels au monde. Son histoire est intimement liée à celle du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), dont il est l’une des composantes.

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris