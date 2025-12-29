J’apprends l’apiculture avec l’Abeille Cubzaguaise Rue Robillard Saint-André-de-Cubzac

J’apprends l’apiculture avec l’Abeille Cubzaguaise

La pré-inscription pour la promotion III saison 2026 de formation à l’apiculture est ouverte.

La formation se déroule une fois par mois pendant 1h30.

11 séances pour un total de 16h30 de formation théorique en salle et en complément, un accès privilégié au rucher pour la pratique apicole.

Chaque apprenant se voit doté d’un classeur et à la fin de chaque session la formatrice lui remet une copie de la présentation du jour (au total la formation comprend environ 200 pages).

Prêt d’une combinaison de protection (visites du rucher).

Limité à 15 apprenants maximum.

Chaque session est divisée en 3 séquences, une partie sur la biologie de l’abeille, une partie sur les travaux pratiques et l’utilisation du matériel, et une autre sur les tâches spécifiques à accomplir au rucher pour le mois suivant, garantissant ainsi une approche pratique alignée sur les saisons. .

Rue Robillard Rucher école de Robillard Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine abeillecubzaguaise@gmail.com

