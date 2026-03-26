J’apprivoise ma machine à coudre MJC Héritan Mâcon
J’apprivoise ma machine à coudre MJC Héritan Mâcon samedi 30 mai 2026.
J’apprivoise ma machine à coudre
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Votre machine à coudre prend la poussière dans un placard ? Ou vous envisagez d’en acheter une, mais vous voulez être sûr de pouvoir vous en servir ? Vous avez récupéré celle de belle-maman, mais elle vous impressionne toujours. Alors cet atelier est fait pour vous. Venez découvrir comment enfiler le fil, remplir une cannette, sélectionner un point, régler la tension, changer l’aiguille ou le pied de biche, réaliser vos premières coutures… Si vous possédez déjà une machine à coudre (en bon état de marche), apportez-la ainsi que ses accessoires (cannettes…) et si possible son manuel d’utilisation. Le fil et le tissu vous seront fournis.
Atelier animée par Nadine CHAMBRE, référente club couture. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
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English : J’apprivoise ma machine à coudre
L’événement J’apprivoise ma machine à coudre Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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