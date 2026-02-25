Jar Jar Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

Jar Jar

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-05 19:00:00

Jar Jar plonge au cœur du parcours tumultueux d’une jeune femme artiste africaine, à travers une écriture d’une modernité radicale ancrée dans la culture sénégalaise.



Ce spectacle est conçu et porté par Mariétou Thiam, artiste aérienne et contorsionniste. À travers cette création, elle rend hommage aux femmes qui défient les attentes et tracent leur propre chemin, un témoignage vibrant sur le pouvoir de l’art comme instrument de transformation sociale et personnelle.





Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur publics@archaos.fr

English :

This show is created and performed by Mariétou Thiam, aerial artist and contortionist

