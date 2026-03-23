Jardi’ troc Place Sainte-Anne Trégastel

Jardi’ troc

Place Sainte-Anne Centre des congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Un échange de plantes, ouvert à tous, adhérents ou non adhérents de l’association, jardiniers novices ou chevronnés.

Toutes les personnes intéressées apporteront leurs plantes enracinées pour les échanges et les graines et boutures pour être données.

Il ne s’agit en aucun cas d’une manifestation mercantile mais d’une mise en contact de jardiniers amateurs. Ce sera aussi une occasion d’échanger trucs et idées …

Préparez vos plantes à échanger (légumes, fleurs, arbustes, plantes rares ou plus courantes, hautes ou basses, persistantes ou caduques) et venez à la découverte d’autres plantes que des amateurs passionnés vous auront préparées. .

Place Sainte-Anne Centre des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 34 45 50

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English :

L’événement Jardi’ troc Trégastel a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose