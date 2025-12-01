JARDIN, à un moment donné je me suis sentie concernée Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Tout commence par un incident a priori anodin : Izrar, citadine débordée, laisse mourir l’unique plante de son appartement, pourtant réputée increvable. Quatre ans après, elle cherche à comprendre comment elle en est arrivée à la négliger, en remontant son histoire et le fil de sa pensée aux côtés d’un voisin envahissant et de son propriétaire qui a pris l’habitude d’entrer sans prévenir. C’est le point de départ d’une grande remise en question de ses valeurs.

Comédie dramatique aux allures de fable urbaine et écologique, JARDIN examine les répliques d’un séisme si insignifiant qu’il est passé inaperçu : la mort d’une plante.

Le lundi 15 décembre 2025

de 18h00 à 19h00

Le samedi 13 décembre 2025

de 18h00 à 19h00

payant

De 3 à 10 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

