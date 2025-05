Jardin au Naturel – Espace Laprade Arudy, 25 juin 2025 18:30, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

Espace Laprade 2 rue du Parc National Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-06-25 18:30:00

2025-06-25

Vous aimez jardiner et vous souhaitez contribuer à préserver l’environnement ? Participez à notre atelier sur le compostage et le jardinage naturel. Chaque participant recevra un composteur et un bioseau pour débuter le compostage à domicile et réduire son empreinte écologique. Réservations obligatoires, places limitées.

En partenariat avec le Potager du futur réservations (places limitées) CC Vallée d’Ossau (organisateur) 06 41 46 23 97 ou eco-ambassadeur@cc-ossau.fr .

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 23 97 eco-ambassadeur@cc-ossau.fr

