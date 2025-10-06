Jardin aux histoires Beuzeville

Jardin aux histoires

Dès le plus jeune âge, éveillez, votre bébé à l’oralité, au partage autour des livres animation avec des comptines, jeux de doigts et albums.

Les JARDINS AUX HISTOIRES sont des accueils spécialement conçus pour la Petite Enfance bébés lecteurs

Pour le plaisir de lire avec les tout-petits

Les Jardins aux histoires permettent d’accueillir de façon privilégiée les enfants de moins de 3 ans. Ces derniers accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents ou grands-parents viennent sur une séance qui dure environ 45 mn.

Les Jardins aux histoires, démarrent par un temps d’accueil où adultes et enfants se retrouvent autour des livres pour des lectures à la demande, ensuite un temps collectif animé par Eva, bibliothécaire décline histoires, comptines, chansons. Puis la séance s’achève par un temps réservé aux emprunts et aux échanges entre parents, équipe du RPAM et bibliothécaires.

La découverte des livres, l’oralité sont essentielles au développement des jeunes enfants et en effet, après plus de 10 ans de pratique de ces jardins aux histoires, les bibliothécaires en sont convaincues et voient les effets bénéfiques sur ce très jeune public .

Cette animation est gratuite. .

English : Jardin aux histoires

From the earliest age, help your baby to learn to talk and share around books: animate with nursery rhymes, fingerplays and albums.

