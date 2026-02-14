Jardin botanique de Saint-Chamond, Jardin botanique, Saint-Chamond

Jardin botanique de Saint-Chamond 6 et 7 juin Jardin botanique Loire

8€ – Informations et réservation au 06 31 05 61 35

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Labellisée « Jardin remarquable », cette ancienne pépinière vous ouvre ses portes sur 7 000 m² regroupant 4 500 variétés de plantes et fleurs. A cette occasion, vous deviendrez spectateur d’un joli coin de nature.

Jardin botanique 4 chemin du jardin botanique, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Jardin botanique de 7000 m², créé par Michel Manevy horticulteur et paysagiste, à partir de 1995 à l'emplacement d'une pépinière qui se mourrait. Construit au fil du temps avec patience, il réunit 4500 espèces végétales mises en scène avec recherche dans le jardin à l'italienne, le jardin blanc, celui de l'homme créateur et celui des simples.

© Ville de Saint-Chamond