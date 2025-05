JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) – MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse, 7 juin 2025 10:00, Toulouse.

JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

Le jardin botanique Henri Gaussen vous ouvre ses portes pour la 22ème édition des Rendez-vous aux Jardins .

Cette année, les Rendez-vous aux jardins s’intéressent aux Jardins de pierres, pierres de jardins et le Muséum en profite pour explorer les liens entre le végétal et le minéral à travers des visites guidées, des rencontres et des animations. L’occasion de découvrir la richesse esthétique et symbolique des pierres au cœur des jardins. Le Muséum de Toulouse vous propose à cette occasion un programme varié pour toute la famille visites, ateliers et lectures !

Voici le programme

– Atelier mosaïques du vivant

– Balade botanique à la découverte des plantes qui soignent

– Visite « le Jardin Botanique Henri Gaussen, un livre d’histoire à ciel ouvert »

– Lecture/atelier cache-cache galets

Accès libre et gratuit (certaines visites et animations sur inscription).

Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .

English :

The Henri Gaussen botanical garden opens its doors to you for the 22nd edition of « Rendez-vous aux Jardins ».

German :

Der botanische Garten Henri Gaussen öffnet seine Pforten für die 22. Ausgabe der « Rendez-vous aux Jardins ».

Italiano :

Il giardino botanico Henri Gaussen vi apre le porte per la 22a edizione del « Rendez-vous aux Jardins ».

Espanol :

El jardín botánico Henri Gaussen le abre sus puertas para la 22ª edición del « Rendez-vous aux Jardins ».

