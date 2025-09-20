Jardin botanique Jardin botanique Saint-Chamond

Jardin botanique Jardin botanique Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

Jardin botanique 20 et 21 septembre Jardin botanique Loire

Tarif 4€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Labellisée « Jardin remarquable », cette ancienne pépinière vous ouvre ses portes sur 7 000 m² regroupant 4 500 variétés de plantes et fleurs. A cette occasion, vous deviendrez spectateur d’un joli coin de nature.

Jardin botanique 4 chemin du jardin botanique, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477220722 [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 19 44 39 »}] Jardin botanique de 7000 m², créé par Michel Manevy horticulteur et paysagiste, à partir de 1995 à l’emplacement d’une pépinière qui se mourrait. Construit au fil du temps avec patience, il réunit 4500 espèces végétales mises en scène avec recherche dans le jardin à l’italienne, le jardin blanc, celui de l’homme créateur et celui des simples.

Labellisée « Jardin remarquable », cette ancienne pépinière vous ouvre ses portes sur 7 000 m² regroupant 4 500 variétés de plantes et fleurs. A cette occasion, vous deviendrez spectateur d’un joli…

©Ville de Saint-Chamond