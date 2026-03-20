Jardin botanique littoral Accueillir la faune auxiliaire au jardin Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Jardin botanique littoral Accueillir la faune auxiliaire au jardin

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Et si certains insectes devenaient vos meilleurs alliés au jardin ? Au Jardin botanique littoral, découvrez comment favoriser la faune auxiliaire pour restaurer les équilibres biologiques et limiter l’usage des produits phytosanitaires. Enfants dès 10 ans accompagnés et adultes .

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 30 22 20 ladjb.jovet@gmail.com

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English : Jardin botanique littoral Accueillir la faune auxiliaire au jardin

L’événement Jardin botanique littoral Accueillir la faune auxiliaire au jardin Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque