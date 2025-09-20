Jardin botanique littoral Atelier d’initiation à la botanique Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique et le Conservatoire Botanique des Pyrénées et Midi-Pyrénées proposent une animation dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Un atelier d’initiation à la botanique pour aller à la découverte des principales familles de plantes, à travers une déambulation au sein du jardin, si la météo le permet.

Public enfants à partir de 8 ans accompagnés et adultes .

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 30 22 20 ladjb.jovet@gmail.com

