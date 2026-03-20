Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Envie de préparer votre potager pour la belle saison ? Rejoignez-nous au Jardin botanique littoral pour un atelier pratique autour du jardinage naturel comprendre son sol, réussir semis et boutures, préparer de belles récoltes. Adultes et enfants accompagnés

Sur inscription .

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59

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English : Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol

L’événement Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque