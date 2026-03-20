Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz
Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz samedi 28 mars 2026.
Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol
Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Envie de préparer votre potager pour la belle saison ? Rejoignez-nous au Jardin botanique littoral pour un atelier pratique autour du jardinage naturel comprendre son sol, réussir semis et boutures, préparer de belles récoltes. Adultes et enfants accompagnés
Sur inscription .
Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59
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English : Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol
L’événement Jardin botanique littoral Atelier jardinage semis, boutures & préparation du sol Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque