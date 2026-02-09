Jardin bourdonnant

Parking du Cimetière Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Après une animation menée par l’ARB Nouvelle-Aquitaine auprès des enfants du centre de loisirs, le Parc vous propose dès 15h de participer à un chantier de désherbage et d’entretien du jardin bourdonnant avec l’Acceuil de loisirs, les familles et les bénévoles.

Le chantier d’entretien est ouvert à tous !

Organisé par le Parc, l’ARB Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme Life Wild Bees.

Apportez gants, crocs, griffes, sécateurs… et votre bonne humeur !

Informations et inscriptions auprès du Parc 06 85 96 63 00 .

Parking du Cimetière Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 96 63 00

L’événement Jardin bourdonnant Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-02-04 par PNR Périgord-Limousin