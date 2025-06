Activités et jeux de découverte de la nature pour les tout-petits | Eté Solidaire Jardin Catherine Labouré Paris 1 juillet 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Le CPN Val de Seine contribue à la programmation culturelle de l’Eté Solidaire en proposant des activités et jeux de découverte de la nature aux tout-petits (18 mois à 4 ans). Située au Jardin Catherine Labouré, l’animation dure 1h30 et l’accompagnement par un adulte est obligatoire.

Le club Conserver et Protéger la Nature (CPN) Val de Seine est une association de sensibilisation et d’éducation à la nature et à l’environnement. Ses actions prennent différentes formes: l’animation en milieu scolaire, périscolaire, les événements, les ateliers pour tous, le club nature du mercredi, …

Rendez-vous le 1er juillet à 10:00 pour des activités aussi divertissantes qu’enrichissantes !

Le mardi 01 juillet 2025

de 10h00 à 11h30

gratuit Tout public.

Jardin Catherine Labouré 29, rue de Babylone 75007 Paris

