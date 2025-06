Festival des nuits des forêts 2025 : Promenade scientifique – Jardin d’agronomie tropicale de la Ville de Paris – Cité du développement durable Nogent-sur-Marne 14 juin 2025

Embarquez pour une balade au cœur des bois, où vous découvrirez, pas à pas, comment les forêts luttent contre le réchauffement climatique, entre France et Californie. Sécheresses, parasites, incendies : quels dangers menacent les arbres ? Quelles espèces résisteront demain ? Comment préparer les forêts pour une meilleure résilience écologique ? Entre observation de terrain et échange avec un conférencier, venez comprendre les transformations en cours et participer à imaginer la forêt de demain.

Le samedi 14 juin 2025

de 16h30 à 17h15

Le samedi 14 juin 2025

de 14h30 à 15h15

gratuit Tout public.

Jardin d’agronomie tropicale de la Ville de Paris – Cité du développement durable 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne

Promenade scientifique (Simon JEAN) : « Des forêts qui ont de plus en plus chaud »