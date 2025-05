Atelier Botanique et Tataki-zomé (impression végétale) – Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris, 14 mai 2025, Paris.

L’activité débute par l’observation des certaines espèces végétales présentes sur le site de V’Île Fertile au Jardin d’Agronomie Tropicale au Bois de Vincennes, où les participants auront l’occasion de découvrir une variété de plantes et leurs particularités (anatomie, biologie, chimie et reproduction) mais également les apprécier tout simplement au travers d’une approche sensible (gout, odorat, vue, touché).

Les participants seront guidés pour sélectionner des spécimens de plantes qui seront utilisés pour créer un herbier créatif. L’accent est mis sur le choix responsable, en veillant à ne prélever que ce qui est nécessaire.

La plante sera imprimée avec la technique Tataki-zomé, une méthode ancestrale japonaise d’impression végétale. Le terme ‘Tataki-zomé’ provient de ‘tataki’ signifiant ‘frapper’ et ‘zomé’ signifiant ‘teindre’, permettant ainsi d’imprimer directement les motifs et couleurs des feuilles, fleurs ou herbes.

Points forts de l’atelier :

• Approche scientifique : Identification de différentes espèces et exploration de leurs anatomie et différents usages (comestible et médicinale).

• Approche artistique : Initiation à une des techniques d’impression végétale

• Approche sensible : laisser la place à une expérience sensible et poétique afin de créer un sentiment d’appartenance à la communauté du Vivant

• Création personnelle : Chaque participant repart avec un herbier en impression végétale unique, reflet de son expérience.

Une activité à la fois créative, sensorielle et éducative, idéale pour les amoureux de nature et d’art, petits ou grands !

Cet atelier est proposé par Nadia herboriste pour un public d’adultes et enfants à partir de 5 ans

Lieu : Bois de Vincennes dans la ferme urbaine participative situé au Jardin d’Agronomie Tropicale

Réservation obligatoire sur EcoNature

Le mercredi 11 juin 2025

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 28 mai 2025

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 14 mai 2025

de 14h30 à 16h30

payant

Tarifs : Adulte : 15 €

Enfants : 8 €

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-14T17:30:00+02:00

2025-05-14T15:30:00+02:00_2025-05-14T17:30:00+02:00;2025-05-28T15:30:00+02:00_2025-05-28T17:30:00+02:00;2025-06-11T15:30:00+02:00_2025-06-11T17:30:00+02:00

fin : 2025-06-11T19:30:00+02:00

Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 Paris

https://www.eco-nature.org/experience/atelier-botanique-et-tataki-zome-impression-vegetale?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost

Venez apprendre l’art du tataki zomé, une technique d’impression végétale inspirée du Japon