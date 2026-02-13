Jardin d’Ayo, Visite de la distillerie d’huiles essentielles et de son jardin créole, jardin d’Ayo, Goyave

Jardin d’Ayo, Visite de la distillerie d’huiles essentielles et de son jardin créole 5 – 7 juin jardin d’Ayo Guadeloupe

Atelier : 10 euros par personnes / gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:45:00+02:00 – 2026-06-07T18:15:00+02:00

Venez découvrir la distillation des huiles essentielles et le jardin créole d’Ayo où vous pourrez observer les différents plantes aromatiques et connaître celles que l’on distille.

jardin d’Ayo chemin des mineurs 97128 Goyave 97128 Guadeloupe Guadeloupe 0690599682 https://jardindayo.com/ http://jardindayo.com [{« type »: « phone », « value »: « 0690599682 »}, {« type »: « email », « value »: « sarahgobert@jardindayo.com »}] Jardin créole et distillerie d’huiles essentielles et végétales en voiture

