Jardin de Basroger 13 route de Limors Picauville Manche

Ouverture du jardin de Basroger au profit de Presqu’île en rose.

13 route de Limors

Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 01 27

English : Jardin de Basroger

Opening of the Basroger garden in aid of Presqu’île en rose.

German :

Öffnung des Gartens von Basroger zugunsten von Presqu’île en rose.

Italiano :

Inaugurazione del giardino Basroger a favore di Presqu’île en rose.

Espanol :

Inauguración del jardín Basroger en beneficio de Presqu’île en rose.

