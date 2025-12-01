Jardin de feu et de lumière au château Saujon

Jardin de feu et de lumière au château

Rue Carnot et place de l’église Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 17:30:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

2025-12-12

Ouverture du jardin de feu et de lumière au château Compagnie L’Arche en Sel, Les Braseros de Vulcain et les Jardins d’Aphrodite.

Opening of the garden of fire and light at the château: Compagnie L’Arche en Sel, Les Braseros de Vulcain and Jardins d?Aphrodite.

Eröffnung des Feuer- und Lichtgartens im Schloss: Compagnie L’Arche en Sel, Les Braseros de Vulcain und Les Jardins d?Aphrodite.

Apertura del giardino del fuoco e della luce al castello: Compagnie L’Arche en Sel, Les Braseros de Vulcain e les Jardins d’Aphrodite.

Inauguración del jardín de fuego y luz del castillo: Compagnie L’Arche en Sel, Les Braseros de Vulcain y les Jardins d’Aphrodite.

