Jardin de Henri Kröger – Oppe Gaardepäertchen, Jardin de Henri Kröger, Sanem

Jardin de Henri Kröger – Oppe Gaardepäertchen Samedi 6 juin, 11h00 Jardin de Henri Kröger Canton Esch-sur-Alzette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Le jardin Henri Kröger

Venez découvrir un jardin sur +/- 23 ar comprenant un vieux verger, des coins de repos cachés, des jeux d’eau, des roses et des arbustes invitant à se promener et à se relaxer.

Pour toute la famille – entrée libre

Samedi, 6 juin de 11h -17h

Jardin de Henri Kröger 105, rue Grand Duchesse Charlotte, L-4430 Belvaux Sanem 4430 Belvaux Canton Esch-sur-Alzette

Oppe Gaardepäertchen est une initiative de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer – Gaart an Heem. Cet évènement invite les propriétaires de jardins privés à les ouvrir au public.

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