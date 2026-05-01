Saint-Julien-de-Civry

Jardin de la Fontaine

72, Route de Mochère Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Situé en plein cœur du beau village de Saint Julien de Civry.

Aussi connu sous le nom du jardin de 1001 fleurs, il regorge des plantes dont certaines que vous n’avez peut-être jamais vues auparavant.

Harm van Duin et J. Henry Kester y travaillent avec plaisir. Une belle pièce d’eau et un ‘temple’ complètent ce petit paradis, si bien caché derrière une belle maison de maître.

Expositions tableaux de Marjon BOERS Émerveillement, Nature Naturelle, Riche en Fleurs et de J. Henry KESTER.

Le dimanche 31 mai à 12h00 concert Broadway Blues and Ballads par Mike CARVER (piano) et J. Henry KESTER (chant). .

72, Route de Mochère Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99 loes.france@gmail.com

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English : Jardin de la Fontaine

L’événement Jardin de la Fontaine Saint-Julien-de-Civry a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III