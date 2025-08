Neuvième en scène : Concert du quatuor « iGal » Jardin de la mairie du 9e Paris

Neuvième en scène : Concert du quatuor « iGal » Jardin de la mairie du 9e Paris mardi 12 août 2025.

Mardi 12 août à 18h00 : Concert du quatuor « iGal » (batterie, piano, basse, chant/guitare)

Groupe parisien qui a vu le jour en 2022, « iGal » dépeint dans ses compositions des situations émouvantes, parfois critiques, qui donnent l’envie d’émerger vers un monde égal. Doté de piano, basse, batterie et voix, « iGal » se distingue par ses mélodies, par le déroulement musical des histoires qu’elle raconte, et par son langage original d’onomatopées. Les solos de guitare transmettent des sensations d’envol et de liberté.

Durée : 90 minutes – Jardin de la mairie du 9e

Vivez au rythme de Neuvième en Scène tout l’été à la Mairie du Neuf.

Le mardi 12 août 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Jardin de la mairie du 9e 6, rue Drouot 75009 Paris

https://mairie09.paris.fr/pages/9e-en-scene-2025-31745