Jardin de l’abbaye de Pébrac | Dédicace de Luc Bergougnoux Rue de l’Abbaye Pébrac

Jardin de l’abbaye de Pébrac | Dédicace de Luc Bergougnoux Rue de l’Abbaye Pébrac dimanche 13 juillet 2025.

Jardin de l’abbaye de Pébrac | Dédicace de Luc Bergougnoux

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-07-13

Séance de dédicace du nouveau livre de Luc Bergougnoux au jardin de l’Abbaye de Pébrac. Buvette & boutique sur place.

.

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com

English :

Signing session for Luc Bergougnoux’s new book in the garden of Pébrac Abbey. Refreshments & store on site.

German :

Signierstunde des neuen Buches von Luc Bergougnoux im Garten der Abtei von Pébrac. Erfrischungsgetränke & Shop vor Ort.

Italiano :

Firma del nuovo libro di Luc Bergougnoux nel giardino dell’Abbazia di Pébrac. Bar e negozio in loco.

Espanol :

Firma del nuevo libro de Luc Bergougnoux en el jardín de la abadía de Pébrac. Bar y tienda in situ.

L’événement Jardin de l’abbaye de Pébrac | Dédicace de Luc Bergougnoux Pébrac a été mis à jour le 2025-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier