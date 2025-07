Jardin de l’Abbaye de Pébrac | Petite restauration Rue de l’Abbaye Pébrac

Début : Samedi 2025-08-02 12:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-02

PETITE RESTAURATION AU JARDIN DE L’ABBAYE À partir de 12h. Les menus seront disponibles sur la page Facebook des Amis de Pébrac. Réservations souhaitées 06 26 76 97 58. Buvette & boutique sur place.

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com

English :

LITTLE RESTAURATION IN THE ABBEY GARDEN From 12pm. Menus will be available on the Friends of Pébrac Facebook page. Reservations required: 06 26 76 97 58. Refreshments & store on site.

German :

KLEINE RESTAURATION IM GARTEN DER ABBAYE Ab 12 Uhr. Die Menüs werden auf der Facebook-Seite der Freunde von Pébrac verfügbar sein. Reservierungen erwünscht: 06 26 76 97 58. Erfrischungsstände und Boutique vor Ort.

Italiano :

PICCOLO RISTORANTE NEL GIARDINO DELL’ABBAZIA Dalle ore 12.00. I menu saranno disponibili sulla pagina Facebook degli Amici di Pébrac. Prenotazione obbligatoria: 06 26 76 97 58. Bar e negozio in loco.

Espanol :

PEQUEÑA RESTAURACIÓN EN EL JARDÍN DE LA ABADÍA A partir de las 12 h. Los menús estarán disponibles en la página Facebook de los Amigos de Pébrac. Reserva obligatoria: 06 26 76 97 58. Bar y tienda in situ.

