Du bassin de l’Arsenal à la place de la Bastille Jardin de l’Arsenal paris

Préservé des crues et des remous par une écluse, le

bassin de ce port de plaisance relie la Seine au canal Saint-Martin. Des

aménagements en faveur de la biodiversité aquatique y sont installés. Le

jardin du Port de l’Arsenal créé dans les années 1980 apporte un espace de

respiration en connexion avec la place de la Bastille réaménagée pour favoriser

les circulations douces. Depuis les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 le

boulevard Bourdon longeant le bassin est agrémenté de jardinières en pleine

terre englobant l’alignement d’arbres existant. La part belle est donnée aux

arbustes et plantes vivaces. Ainsi trame bleue et trame verte se croisent pour

voguer vers la Seine.

Lieu de RDV : 2, boulevard Bastille.

Du bassin de l’Arsenal à la place de la Bastille

Le mercredi 03 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Jardin de l’Arsenal 2 boulevard Bastille 75012 paris

