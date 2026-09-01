Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine Jardin de l’Orangerie Sens

Informations pratiques

Sens

Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine

Jardin de l’Orangerie 135B Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Jardin de l’Orangerie, jardin à la française en lien avec le Palais synodal, offre un espace de promenade patrimoniale au style classique, où se mêlent harmonie architecturale et élégance végétale.

Visites guidées :

– Samedi : 14h – 16h

– Dimanche : 14h30 .

Jardin de l’Orangerie 135B Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)