Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine Jardin de l’Orangerie Sens
samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'Orangerie · Sens
Informations pratiques
Sens
Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine
Jardin de l’Orangerie 135B Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Jardin de l’Orangerie, jardin à la française en lien avec le Palais synodal, offre un espace de promenade patrimoniale au style classique, où se mêlent harmonie architecturale et élégance végétale.
Visites guidées :
– Samedi : 14h – 16h
– Dimanche : 14h30 .
Jardin de l’Orangerie 135B Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
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English : Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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