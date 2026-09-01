UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sens

Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine Jardin de l’Orangerie Sens

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'Orangerie · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Jardin de l'Orangerie
Adresse
135B Rue Déportés et de la Résistance
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine

Jardin de l’Orangerie 135B Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le Jardin de l’Orangerie, jardin à la française en lien avec le Palais synodal, offre un espace de promenade patrimoniale au style classique, où se mêlent harmonie architecturale et élégance végétale.
Visites guidées :
– Samedi : 14h – 16h
– Dimanche : 14h30   .

Jardin de l’Orangerie 135B Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Jardin de l’Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sens (Yonne)