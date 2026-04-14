Jardin de Marie-Rose et Jean-Pierre Heinen-Bohnert – Oppe Gaardepäertchen, Jardin de Marie-Rose et Jean-Pierre Heinen-Bohnert, Bigonville

Jardin de Marie-Rose et Jean-Pierre Heinen-Bohnert – Oppe Gaardepäertchen 5 – 7 juin Jardin de Marie-Rose et Jean-Pierre Heinen-Bohnert Canton Redange

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin Marie-Rose et Jean-Pierre Heinen-Bohnert

Au cœur d’un magnifique paysage naturel, entouré de bois et de collines, vous découvrirez un charmant jardin. C’est là que Marie-Rose et Jean-Pierre Heinen vous attendent, en compagnie des abeilles, des papillons, des oiseaux et de bien d’autres merveilles à découvrir et à admirer.

Pour toute la famille – entrée libre

Du vendredi, 5 au dimanche, 7 juin de 10h – 18h

Jardin de Marie-Rose et Jean-Pierre Heinen-Bohnert 1, rue Dermicht, L-8812 Bigonville Bigonville 8812 Canton Redange

Oppe Gaardepäertchen est une initiative de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer – Gaart an Heem. Cet évènement invite les propriétaires de jardins privés à les ouvrir au public.

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