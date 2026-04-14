Jardin de permaculture de Burinkovo, Burinkovo permakultúrna záhrada, Richnava

Jardin de permaculture de Burinkovo 5 – 7 juin Burinkovo permakultúrna záhrada okres Gelnica

contribution volontaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Richnava est un village de l’est de la Slovaquie, situé dans le district de Gelnica. Le Sľubica (1 129 m d’altitude) est le plus haut sommet de la partie nord des monts Volovské vrchy et est étroitement lié à Richnava. Du sommet, on peut admirer Spiš, le Paradis slovaque, et les Hautes Tatras. Accueil et présentation : Un accueil chaleureux est réservé à tous les visiteurs du jardin. Je me présenterai brièvement et expliquerai l’idée qui a motivé la création de ce jardin. J’expliquerai ce qu’est un jardin naturel : ses principes et sa philosophie. Présentation : Transformer une pelouse en un écosystème vivant. Promenade dans le jardin : Présentation des différentes structures ; explication de leur fonction et de leurs interconnexions au sein de l’écosystème. Dégustation des produits du jardin. Participation facultative à de petits ateliers : Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de s’essayer à des activités simples ; brève explication de leur utilité et de leur but. Un moment pour s’imprégner du lieu : Temps libre pour une promenade individuelle. Un petit cadeau en guise de remerciement de votre visite.

Burinkovo permakultúrna záhrada 05351 Richnava 74 Richnava 053 51 okres Gelnica Région de Košice

Richnava est un village de l’est de la Slovaquie, situé dans le district de Gelnica. Le Sľubica (1 129 m d’altitude) est le plus haut sommet de la partie nord des monts Volovské vrchy et est lié à Du…

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