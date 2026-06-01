Jardin de Pojega : le regard qui enchante, Giardino di Pojega-Villa Rizzardi, Negrar di Valpolicella

Jardin de Pojega : le regard qui enchante 6 et 7 juin Giardino di Pojega-Villa Rizzardi Verona

entrée au jardin – visite autonome avec audioguide inclus : euro 10 plein, euro 7 réduit (6-12 ans et plus de 65 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nel Jardin de Pojega le thème de la vue trouve l’une de ses expressions les plus fascinantes, comme paysage construit pour le regard, où chaque perspective est pensée pour guider l’œil et transformer la visite en une expérience lente, faite de découvertes successives.

Conçu à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte Luigi Trezza, cette oasis au milieu des vignes est née comme un exemple raffiné de jardin à l’italienne, mais se distingue par sa capacité à dépasser ses frontières. Aux géométries rigoureuses et aux perspectives ordonnées de la partie formelle s’ajoute en effet une dimension plus libre et suggestive : la zone supérieure, inspirée par le goût pittoresque anglais, introduit un langage fait d’aperçus naturels, de dénivelés et d’ouvertures soudaines sur le panorama environnant.

Le jardin sera ouvert de 10 à 18 avec la dernière entrée à 17 heures

Aucune réservation n’est nécessaire, mais vous pouvez acheter des billets sur le site

https://pojega.it/ticket

Pendant les deux jours, le magasin de vins Guerrieri Rizzardi restera ouvert avec les mêmes horaires pour des dégustations et des achats. Vous pourrez découvrir les vins de la famille Rizzardi : la gamme d’étiquettes du Valpolicella, qui naît des vignobles entourant le jardin de Pojega, avec les rouges et rosés frais de Bardolino des domaines sur le lac de Garde et les blancs volcaniques de Soave. Une occasion à ne pas manquer pour compléter l’expérience avec une dégustation, impliquant tous les sens en dialogue direct avec le paysage.

Giardino di Pojega-Villa Rizzardi Via Pojega 8/10 Negrar di Valpolicella 37024 Verona Veneto +39 0457210028 https://pojega.it/ [{« link »: « https://pojega.it/ticket »}] Reposant comme un coussin sur l’étendue des vignes de Valpolicella, l’historique Jardin de Pojega est célèbre dans le monde entier pour son « théâtre de verzura », unique en son genre, toujours parfaitement rangé et utilisé pour des occasions sélectionnées. Le caractère spectaculaire de son aménagement, projeté à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte Luigi Trezza (1752-1823), se concilie avec le désir du comte Antonio Rizzardi d’avoir un jardin « qui contienne des coins secrets tels qu’ils ont déjà erré par des poètes et des philosophes » et dont le centre était « le désir du cœur », réalisé dans la fontaine ronde entourée de coulisses en cyprès, mortel et laurier. Mais à cette inspiration, il y avait aussi un grand sens de la scénographie et du paysage et il voulut que Pojega devienne le triomphe de la perspective. Son caractère unique réside dans le fait que, contrairement aux canons typiquement anglais en vogue à l’époque, Luigi Trezza a réussi à concilier le jardin formel « à l’ita

Dans le **jardin de** Pojega, le thème de la vue trouve l’une de ses expressions les plus fascinantes : un paysage construit pour le regard, où chaque perspective est conçue pour guider l’œil et l’esp

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