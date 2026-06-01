Jardin de Rakovice, Rakovice, Rakovice
Jardin de Rakovice, Rakovice, Rakovice samedi 6 juin 2026.
Jardin de Rakovice Samedi 6 juin, 10h00 Rakovice District of Piešťany
aucune limite par personne uniquement pour le stationnement de voitures
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
vous pouvez visiter notre magnifique jardin
Rakovice Rakovice 25 Rakovice 922 08 District of Piešťany Trnava +421903249948
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