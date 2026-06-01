Jardin de Rakovice, Rakovice, Rakovice

Jardin de Rakovice Samedi 6 juin, 10h00 Rakovice District of Piešťany

aucune limite par personne uniquement pour le stationnement de voitures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

vous pouvez visiter notre magnifique jardin

Rakovice Rakovice 25 Rakovice 922 08 District of Piešťany Trnava +421903249948

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