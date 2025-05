Mille et une danses de Geisha Fontaine et Pierre Cottreau – Jardin de Reuilly Paris, 7 juin 2025, Paris.

À l’instar des Mille et une nuits, une danse en appelle une autre qui en appelle une autre. S’entrelacent ainsi mille et une dimensions du groupe. À chacun de trouver sa danse et de se glisser dans celle des autres. Des danses comme une signature, d’autres danses comme des élans partagés, des proximités et des écarts. La performance est faite de mouvements pluriels et de corps multiples, d’espaces à parcourir, de phrasés singuliers. Des Shéhérazade à foison, des rebondissements en cascade, une kyrielle d’échappées. Un conte, une épopée, des enchâssements, des personnalités. Ainsi tout danse et se répond…

La performance se déroule en extérieur et joue des résonances entre la danse et le jardin. Elle rassemble une cinquantaine de personnes : des élèves de différents conservatoires (Charles Munch à Paris 11e, Sainte-Geneviève-des-Bois et Lardy dans l’Essonne), des élèves d’une école élémentaire et des amateur·ices de danse.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Jardin de Reuilly 14 rue Albinoni 75012 Paris

https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/fontaine-cottreau/ +33141741707 info@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN

