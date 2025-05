GEISHA FONTAINE et PIERRE COTTREAU / Mille et une danses – Jardin de Reuilly-Paul Pernin Paris, 7 juin 2025, Paris.

Danse

Geisha Fontaine et Pierre Cottreau conçoivent les différents projets chorégraphiques de Mille Plateaux Associés depuis 1998. Leurs créations ne cessent de questionner, avec humour, l’art de la danse. Mille et une danses est une performance dansée proposée dans le cadre de la 19e édition du festival JUNE EVENTS de l’Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique national.

À l’instar des Mille et une nuits, une danse en appelle une autre qui en appelle une autre. S’entrelacent ainsi mille et une dimensions du groupe. Être personnel et faire corps. À chacun de trouver sa danse et de se glisser dans celle des autres.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:00:00+02:00

2025-06-07T21:00:00+02:00_2025-06-07T22:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T00:00:00+02:00

Jardin de Reuilly-Paul Pernin 15 rue Albinoni 75012 Paris

Performance en plein air qui explore avec humour la notion de danse.