Jardin de Semences Le bourg Neuvy-Grandchamp

Jardin de Semences

Le bourg Jardin ouvert Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-20 2026-08-01

Le jardin ouvert devient jardin de semences! Pour participer à la reproduction locale de variétés anciennes, gourmandes, favorites… le jardin rejoint le réseau Semences Partagées Sud Morvan et accueillera en 2026 une vingtaine de variétés de légumes, destinés à produire des graines par milliers. Animées par Georges Héritier, les séances collectives permettront d’en apprendre plus sur les techniques de reproduction, et de prendre soin des porte-graines. .

Le bourg Jardin ouvert Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 18 68 37 semeursdeliens71@gmail.com

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English : Jardin de Semences

L’événement Jardin de Semences Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2026-03-13 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne