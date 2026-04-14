Jardin de ville en dialogue avec gravures et peintures, Jardin de Camille Peping & Marguerite Wagener, Walferdange

Jardin de ville en dialogue avec gravures et peintures 5 et 6 juin Jardin de Camille Peping & Marguerite Wagener Canton Luxembourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Un dialogue entre art et jardin

Un jardin coloré, avec ses ambiances changeantes au fil de l’année, attire les regards à partir de la rue. Un passage caché ouvre la perspective sur un endroit où parterres, potager et zones de détente illustrent les différentes fonctions qu’un jardin de ville peut offrir. Cet espace résonne avec des gravures et peintures de paysages et de fleurs qui y sont exposées. Venez découvrir ce lieu de dialogue entre les perceptions que le jardinier et l’artiste peuvent avoir de l’espace et du végétal.

Visite libre, visite guidée, exposition – accès libre

Gratuit

Vendredi, 5 juin de 14h – 18h et samedi, 6 juin de 10h -18h

Langues : DE | FR | LU | EN

Pour toute information complémentaire : camille.peping@outlook.com

Jardin de Camille Peping & Marguerite Wagener 38, rue des Prés-7246 Helmsange Walferdange 7246 Helmsange Canton Luxembourg +352 691 163 316 [{« link »: « mailto:camille.peping@outlook.com »}]

Découvrez un jardin coloré et changeant, où parterres, potager et coins de détente dialoguent avec gravures et peintures. Art et nature éveillent tous vos sens.

© Camille Peping & Marguerite Wagener