Jardin de Zamek Nove, Zamek Nove Hrady, Nové Hrady

Jardin de Zamek Nove 6 et 7 juin Zamek Nove Hrady okres České Budějovice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Le domaine du château, d’une superficie de dix hectares, offre aujourd’hui aux visiteurs non seulement la visite du magnifique château rococo, mais surtout une promenade romantique à travers les vastes jardins et le parc à l’anglaise, la possibilité d’observer le troupeau de cerfs, de visiter l’unique Musée des cyclomoteurs et des motos installé dans l’ancien grenier baroque, une exposition de chapeaux anglais, ou encore la galerie d’art en plein air aménagée dans l’ancienne taverne. Les enfants apprécieront sans aucun doute le labyrinthe de thuyas taillés, ainsi que l’aire de jeux élégante située dans le parc de l’ancien château. Sur place, les visiteurs peuvent se détendre et prendre une collation au café ou au restaurant de restauration rapide.

Nous travaillons à la reconstruction et à l’amélioration du complexe du château depuis plus de vingt ans. La restauration du monument est réalisée sans subventions ni aides publiques. Afin de poursuivre nos efforts, un droit d’entrée est demandé pour accéder au domaine du château. Le billet d’entrée unique donne accès à tous les sites du domaine, à l’exception de la visite guidée de l’exposition du château. Les billets pour cette visite sont disponibles uniquement à la billetterie du château.

Zamek Nove Hrady Nové Hrady Nové Hrady 373 33 okres České Budějovice Région de Bohême du Sud

Le domaine du château, d’une superficie de dix hectares, offre aujourd’hui aux visiteurs non seulement la visite du magnifique château rococo, mais surtout une promenade romantique à travers les et à…

© Zamek Nove Hrady