Jardin d’EDEN, Záhrada Záhrada EDEN, Nové Zámky

Jardin d’EDEN Vendredi 5 juin, 08h00 Záhrada Záhrada EDEN okres Nové Zámky

contribution volontaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

Le jardin, situé derrière la salle de sport du centre CSS EDEN, offre un espace de détente qui contribue au bien-être et à la satisfaction des usagers. Au programme : simulation du quotidien des personnes en situation de handicap et présentation de leurs créations.

Záhrada Záhrada EDEN Pod lipami 74 Nové Zámky 940 02 okres Nové Zámky Région de Nitra http://www.csseden.sk Le jardin est situé derrière la salle de sport appartenant à l’établissement CSS EDEN et sert d’espace de détente qui améliore la qualité de vie et la satisfaction des clients de notre établissement. Programme : Simulation de la vie des clients handicapés, présentation des produits réalisés par les clients de l’établissement.

Le jardin, situé derrière la salle de sport du centre CSS EDEN, offre un espace de détente qui contribue au bien-être et à la satisfaction des usagers. Au programme : simulation du quotidien des en…

© Záhrada EDEN