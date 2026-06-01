Jardin des apparitions du Sanctuaire de Beauraing, Jardin des apparitions du Sanctuaire de Beauraing, Beauraing

Jardin des apparitions du Sanctuaire de Beauraing 6 et 7 juin Jardin des apparitions du Sanctuaire de Beauraing Dinant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Tout a été pensé pour que ce jardin soit très beau, coloré tout au long de l’année par les fleurs qui s’y épanouiront ou encore par les feuillages des arbustes. Un jardin qui ne sera ni gourmand en eau ni en entretien. Des couleurs seront visibles tout au long de l’année grâce à la diversité des beaux feuillages et floraisons. Les insectes butineurs n’ont bien sûr pas été oubliés avec de nombreuses espèces sources de pollen et de nectar.

Activités proposées lors du week-end ‘Parcs et Jardins de Wallonie’

Samedi 6 juin & dimanche 7 juin – 10h30 et 14h

> Visites guidées du jardin par M. Luc Noël (animateur de l’émission Jardin et Loisirs de la RTBF). Rendez-vous au Point Accueil à l’entrée du Sanctuaire.

Jardin des apparitions du Sanctuaire de Beauraing Rue de l’Aubépine, 8 – 5570 Beauraing Beauraing 5570 Beauraing Dinant Namur

Tout a été pensé pour que ce jardin soit très beau, coloré tout au long de l’année par les fleurs qui s’y épanouiront ou encore par les feuillages des arbustes. Un jardin qui ne sera ni gourmand en à…

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