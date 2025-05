ISABEL JUDEZ / Démêler les Roches – Jardin des Archives Nationales Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

Démêler les Roches interroge notre rapport aux mémoires collectives à travers une interprétation abstraite, cinétique et inclusive du patrimoine. De manière immersive, cette installation entrelace matières textiles et minérales avec un dispositif sonore interactif, en résonance avec l’architecture de la cour d’honneur du Musée des Archives Nationales.

Née en 1992 à Guri, Isabel Judez est une artiste et architecte vénézuélienne d’origine espagnole qui vit et travaille à Paris. À la croisée de la sculpture, de l’installation et de la performance, son travail revisite des pratiques genrées telles que l’architecture et le tissage pour déconstruire les mémoires de domination ancrées. Démêler les Roches réunit les recherches plastiques, sonores et performatives que l’artiste développe depuis son installation en France.

Avec le soutien du Fonds de dotation Verrecchia.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Jardin des Archives Nationales 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Des sculptures minérales résonnent avec la mémoire du patrimoine qui les entoure.