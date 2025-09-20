Jardin des Carmes Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont

Jardin des Carmes Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont samedi 20 septembre 2025.

Jardin des Carmes Journées Européennes du Patrimoine

La Flocellière Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le jardin des carmes est ouvert au public.

Visite libre toute la journée .

La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03

English :

As part of the European Heritage Days, the Carmelite garden is open to the public.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals ist der Karmelitergarten für die Öffentlichkeit zugänglich.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il giardino dei Carmelitani è aperto al pubblico.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el jardín de las Carmelitas está abierto al público.

L’événement Jardin des Carmes Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges