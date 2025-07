BHLM 2025 : Bibliothèque André Malraux hors les murs sous le couvert des arbres ! Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Paris

BHLM 2025 : Bibliothèque André Malraux hors les murs sous le couvert des arbres ! Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Paris jeudi 10 juillet 2025.

Place aux petits explorateurs : venez voyager au milieu des livres et des jeux !

Venez partager avec nous ces moments.

Des albums, des contes, des magazines, des bandes dessinées, de la poésie, des jeux … Il y en a pour tous les goûts, et tous les âges.

Tous les jeudis du 10 juillet au jeudi 21 août 2025 de 11h à 12h. Retrouvons-nous au jardin des Grands explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle , avenue de l’observatoire, entre le jardin du Luxembourg et le boulevard Saint-Michel.

(Attention, ce rendez-vous est soumis aux conditions météorologiques et peut être annulé en cas de pluie ou de canicule.)

Durant les mois de juillet et août, la bibliothèque André Malraux vous donne rendez-vous tous les jeudis matin au Jardin des Grands Explorateurs dans la fraîcheur des arbres pour partager avec les petits et les grands des moments de lecture et de jeu !

Du jeudi 10 juillet 2025 au jeudi 21 août 2025 :

jeudi

de 11h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Avenue de l’Observatoire 75006 Paris

bibliotheque.andre-malraux@paris.fr